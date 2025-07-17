شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يستعدون لبدء صوم السيدة العذراء فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأقباط لبدء أحد أكثر الأصوام الروحية انتظارًا ومحبة لديهم، بل والمصريين عمومًا، وهو صوم السيدة العذراء مريم. صومٌ لا يُعد فريضة كنسية ملزمة، بل هو تعبير عميق عن محبة خاصة للعذراء، التي تحظى بمكانة فريدة في الوجدان الشعبي، تتجاوز الانتماءات الدينية.

ويبدأ صوم العذراء هذا العام الميلادي يوم الخميس 7 أغسطس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 21 أغسطس، وفقا لتقويم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ليُختتم بعيد صعود العذراء في 22 أغسطس، وفقًا للتقويم القبطي. ورغم أن مدة الصوم الرسمي هي 15 يومًا، إلا أن كثيرًا من الأقباط يبدأونه اختياريًا من أول الشهر، تقديسًا لـ"شهر العدرا" بأكمله.

ويُعد صوم العذراء مريم، صوم من الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية، أي يسمح فيه بتناول الأسماك، عكس أصوام الدرجة الأولى التي يمتنع تناول الأسماك خلالها، إلا أن كثير من الأقباط لا يأخذون بهذه التقسيمة، ويصومون بزهد وتقشف، فالبعض يمتنع عن الأسماك والأخر عن الزيوت، والاقتصار فقط على "الماء والملح".