شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكشف مدى تأثير الزلزال الأخير على العقارات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الزلزال الأخير الذي شعر به سكان القاهرة، أثر بشكل ما على عدد من العقارات القديمة التي كان بعضها آيل للسقوط وكانت شبه خالية من السكان، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية للمحافظة كانت أخلت عدة عقارات فى وقت سابق للزلزال، نظرا لوجود بعض التشققات والمشاكل الإنشائية بسبب قدم العقارات وقلة صيانتها من قاطنيها.

وأضاف محافظ القاهرة لـ الخليج 365، أنه عقب الزلزال تم رصد حدوث بعض الانهيارات لعدة عقارات خالية بشكل مفاجئ وكلها قديمة أكثرها صدر له قرار إخلاء من قبل، ومع ملاحظة ذالك تم التوجيه بتنفيذ الإزالات لكل العقارات المعرضة للسقوط والآيلة للسقوط والخالية من السكان، حفاظا على حياة المارة وسكان العقارات المجاورة.

وأشار محافظ القاهرة، في حديثه لـ الخليج 365، إلى أن محافظة القاهرة مستمرة في إجراءات التعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، حيث يتم حصرها والتعامل السريع معها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط، وعمل تقرير يومي بما تم من إجراءات.