شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لخريجى الدبلومات 2025.. قبول الحاصلين على 75% فأكثر فى عددٍ من الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم (1177) بتاريخ 22 يونيو 2025، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية المختلفة ضمن تنسيق الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025 / 2026.

ونص القرار على السماح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتين)، ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، شرط حصولهم على مجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني.

التجارة

التربية (في الكليات التي تضم شعبًا للتعليم الفني)

التربية النوعية

الزراعة

السياحة والفنادق

الخدمة الاجتماعية

الهندسة

الفنون التطبيقية

الآثار

الفنون الجميلة

التكنولوجيا والتعليم

ويتم قبول الطلاب الناجحين ضمن هذه الفئة في عدد من كليات الجامعات الحكومية المصرية، ضمن القطاعات التالية:

ويكون القبول في هذه الكليات وفقًا للتوزيع الجغرافي، مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها في اللوائح الداخلية لكل كلية، والتي قد تتضمن اجتياز اختبارات القدرات بنجاح، بحسب متطلبات بعض التخصصات.

يُذكر أن وزارة التعليم العالي كانت قد أعلنت في وقت سابق استعدادها الكامل لاستقبال الطلاب الحاصلين على مختلف أنواع الشهادات، في إطار العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم الجامعي.