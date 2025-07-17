شكرا لقرائتكم خبر عن قدم الآن.. وظائف فى البوسنة ومقدونيا برواتب تصل لـ40 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة العمل، فى تلقى طلبات التقديم على فرص عمل جديدة للشباب المصرى فى كل من البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص تشغيل مناسبة بالخارج وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العاملة فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وتشمل تخصصات فنية وهندسية برواتب تبدأ من 700 يورو وتصل إلى 900 يورو شهريا، بما يعادل أكثر من 40 ألف جنيه مصرى، وهو ما يمثل فرصة مميزة لتحسين مستوى الدخل وفتح آفاق جديدة للعمل المهنى خارج البلاد.

· الوظائف المتاحة ورواتبها:

نجار مسلح / شده معدنية – 700 يورو

حداد مسلح – 700 يورو

مشغل حفارة – 800 يورو

ميكانيكى شاحنات – 800 يورو

كهربائى شاحنات ثقيلة – 800 يورو

سباك – 800 يورو

مشغل مضخة خلط خرسانة – 900 يورو

مهندس مدنى – 900 يورو

بناء عام – 700 يورو

· مميزات العقود:

توفير سكن مجانى تابع للشركة

وجبات غذائية أثناء ساعات العمل

تأمين اجتماعى وصحى شامل

تأمين ضد الحوادث داخل مواقع العمل

إجازات سنوية وعطلات مدفوعة الأجر طبقا للقانون

تذكرة سفر ذهاب وعودة مجانا فى حال الالتزام بالتعاقد

علما بأن التقديم متاح للراغبين بدءا من أمس الثلاثاء 15 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام فقط، عبر الرابط الرسمي:

من هنا

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، أن الوزارة تتابع عن كثب كل مراحل التقديم والتعاقد، لضمان حقوق المتقدمين وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الفرص المطروحة تراعى الكفاءة المهنية وتفتح المجال أمام شباب مصر للمنافسة الدولية فى مجالات البناء والتشييد.