شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز القومي للبحوث: المركز يضم 4000 عالم وباحث ولدينا 350 براءة اختراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز يضم أكثر من 4000 عالم وباحث، بخلاف الكادر الإداري الذي وصل عدده إلى 1600 شخص.

وأضاف "معوض" خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة: "منذ إنشاء المركز القومي للبحوث وبدء العمل الفعلي، نشرنا ما يقرب من 100 ألف بحث، والعام الماضي فقط، نشرنا 5000 بحث، وحاصلين على 350 براءة اختراع، وفي العام الماضي فقط حصلنا على 35 براءة اختراع".

وتابع رئيس المركز: "الدولة في الفترة الأخيرة، أولت اهتماما كبيرا بالبحث العلمي، وهناك رعاية كبيرة من الدولة بالبحث العلمي، وأصبح هناك نصا في الدستور المصري يخص ميزانية البحث العلمي، ونحن ميزانياتنا خلال الفترة الأخيرة زادت عما كانت عليه في السابق، وهو ما أتاح لعلمائنا والباحثين بالمركز العمل".

وقال: "لدينا تعاقدات وعلاقات دولية مع دول مختلفة وجهات مانحة مختلفة، مثل مشروعاتنا مع الاتحاد الأوروبي، حيث ندخل في شراكات في مجالات الزراعة والطاقة وغيرها، وتلك المشروعات تساعد على دخول العملة الصعبة للدولة".

وأضاف: "نحن في المركز نعمل من خلال استراتيجية ضمن استراتيجية الدولة، حيث نأخذ منها ما يخص البحث العلمي، ونعمل في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا، حيث نبحث عن احتياجات الدولة والطلب الملح، ونقوم بالعمل عليه".

وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث، أن من أبرز الاختراعات التي حصلنا عليها براءة اختراع، المنسوجات المضادة للميكروبات، كما "البلاطات المطاطية" المتواجدة في الملاعب، كانت مصر تستوردها في السابق، أما الآن فأصبح لدينا القدرة على تصنيعها، بالإضافة إلى إطارات السيارات، نقوم بإعادة تدويرها ونحصل منها على مادة المطاط.

وقال: "البحوث ونتائجها في السابق كانت حبيسة الأدراج، أمام الآن في الفترة الأخيرة، وبصدور قانون حوافز الابتكار، أتاح للباحث أن يشارك في التسويث ويكون له جزء من الربح، بمعنى أنه إذا كان بدينا بحث، وأراد مستثمر الحصول عليه بمقابل مادي، فالباحث يستفاد من هذه النسبة، والقانون يسمح بذلك".