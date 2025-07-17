"أنسيال و1000 دولار".. قرار جديد ضد خادمة الإعلامية أمينة شلباية لاتهامها بسرقة فيلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، حبس خادمة الإعلامية أمينة شلباية على خلفية اتهامها بسرقة فيلتها في أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، الإثنين الماضي، القبض على خادمة، لاتهامها بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من داخل فيلا الإعلامية أمينة شلباية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاء في التحقيقات الأولية أن شلباية، حررت بلاغًا اتهمت فيه الخادمة التي كانت تعمل لديها مؤخرًا، بالاستيلاء على مبلغ 24 ألف جنيه، و1000 دولار أمريكي، و100 يورو، بالإضافة إلى سوار ذهبي (أنسيال)، من داخل مقر سكنها.

وبعد تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال البحث والتحري، وتمكنت من تحديد هوية المتهمة ومكان تواجدها، حيث أُلقي القبض عليها، واقتيدت إلى قسم الشرطة المختص.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي طالبت بالتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.