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مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك فى استقبال نزلاء دار السيدة العذراء لراهبات سيدة الآلام

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  • مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك فى استقبال نزلاء دار السيدة العذراء لراهبات سيدة الآلام 1/5
  • مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك فى استقبال نزلاء دار السيدة العذراء لراهبات سيدة الآلام 2/5
  • مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك فى استقبال نزلاء دار السيدة العذراء لراهبات سيدة الآلام 3/5
  • مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك فى استقبال نزلاء دار السيدة العذراء لراهبات سيدة الآلام 4/5
  • مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك فى استقبال نزلاء دار السيدة العذراء لراهبات سيدة الآلام 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الأربعاء، 16 يوليو 2025 01:33 م

شارك المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، في استقبال نزلاء دار السيدة العذراء لراهبات سيدة الآلام، وذلك بمقر المطرانية اللاتينية، بمصر الجديدة.

وشارك أيضًا المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، حيث قام المطران بالصلاة مع الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، كما أهداهم هدايا عام يوبيل حجاج الرجاء.

وفى سياق متصل، ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي، وذلك برعية أم المعونة للآباء الساليزيان، بالزيتون.

وشارك في الصلاة الأب كرمي وليم الساليزياني، راعي الكنيسة، حيث منح سيادة المطران سر التثبيت لعدد ثلاثة وثلاثين فردًا من أبناء الكنيسة.

تفقد المطران لدار الرعاية
تفقد المطران لدار الرعاية

 

جانب من تفقد المطران
جانب من تفقد المطران

 

مطران الكنيسة اللاتينية
مطران الكنيسة اللاتينية

 

جانب من التفقد
جانب من التفقد

 

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