شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. إعلان النتيجة على الخليج 365 بالدرجات قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، عن موعد ظهور النتيجة، في حالة من القلق والترقب، خاصة بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس الماضى الموافق 10 يوليو الجارى.

وفي هذا الصدد، حصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزارة التربية والتعليم، حيث سيتم نشر النتيجة بالكامل عبر موقع الجريدة فور اعتمادها رسميًا من الوزير، مع عرض الدرجات التفصيلية لكل طالب سواء من النظام القديم أو الجديد.

ويوفر ”الخليج 365” خدمة مجانية للطلاب، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس فقط، على أن تظهر درجات المواد كاملة والمجموع الكلي فور إعلان النتيجة.

ورغم عدم تحديد الوزارة لموعد نهائي حتى الآن، إلا أن النتيجة في مراحلها الأخيرة من التصحيح والرصد، ومن المتوقع أن يتم إعلانها خلال أيام، ليتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم والاستعداد لمرحلة تنسيق الجامعات

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح لا تزال مستمرة داخل الكنترولات على مستوى الجمهورية، موضحة أن الأسبوع الجاري يشهد تصحيح عدد من المواد المهمة، من بينها الأحياء، الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، الكيمياء، الجغرافيا، والرياضيات البحتة، وأن أعمال الرصد والمراجعة تسير بدقة تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا.