شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 16-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضراوات والفاكهة و السلع الغذائية ، اليوم الاربعاء 16-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا.
الطماطم 7 جنيهات
البصل 11 جنيها .
البطاطس 13 جنيها
الجزر 15 جنيها.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 16 جنيها.
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
الكوسة بـ 14جنيها.
الباذنجان العروس 10 جنيهات.
الفلفل البلدي بـ 15 جنيها.
الفلفل الألوان بـ 28 جنيها.
الليمون بـ 40 جنيها.
الموز البلدي بـ 45 جنيها.
عنب احمر بـ 50 جنيها.
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