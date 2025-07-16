شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهد افتتاح “أكاديمية اللحام والتجميع” والان مع تفاصيل الخبر

شهد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور لوكا كوستا، الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للحام بإيطاليا (IIW)، افتتاح أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للحام والتجميع بمنطقة حلوان، في خطوة رائدة تهدف إلى تطوير الكوادر الفنية في مجال تكنولوجيا اللحام والتجميع، وفقًا لأحدث المعايير العالمية وبما يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

ويأتي افتتاح الأكاديمية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز برامج التدريب من أجل المستقبل، خاصة في مجالات التصنيع الرقمي والإدارة الآلية، انسجامًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

حضر الافتتاح عدد من المسؤولين وممثلي قطاعات الصناعة والتعليم الفني والتدريب، حيث تم استعراض الإمكانات المتقدمة للأكاديمية التي تم تجهيزها بأحدث الماكينات والمعدات الرقمية وأجهزة التحكم متعددة الأنظمة، لتوفير بيئة تدريبية عملية تحاكي بيئات العمل الفعلية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف عن فخره بالتعاون مع المعهد الدولي للحام، مؤكدًا أن الأكاديمية معتمدة دوليًا من المعهد، وتقدم برامج تدريبية متكاملة تشمل الجوانب النظرية والعملية في تقنيات اللحام، من خلال ثلاث مستويات مهارية: (أساسي – متقدم – احترافي).

وأوضح أن الأكاديمية تستهدف تأهيل جيل جديد من الفنيين المحترفين القادرين على الإبداع والابتكار في مجالات التصنيع، لا سيما في الصناعات الثقيلة والمتقدمة التي تنتجها الهيئة، مثل عربات القطارات ومترو الأنفاق والمركبات والطائرات والصناعات الدفاعية والمعدنية.

وأشار إلى أن الهيئة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنشأت مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ضمن الأكاديمية لتخريج لحامين متخصصين بكفاءة عالية في مختلف أنواع اللحام.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الأكاديمية ترحب بتدريب العاملين بالصناعة من داخل مصر ومن الدول الشقيقة والصديقة، لتأهيلهم ليصبحوا لحامين دوليين معتمدين، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا، وتحقيق أهداف الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات.