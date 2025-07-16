شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يجدد ندب الدكتور أحمد عناني للعمل مستشارًا للسياسات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتجديد ندب الدكتور أحمد محمد الهادي محمد عناني، عميد كلية الطب جامعة الزقازيق، للعمل مستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية.

وعلى جانب أخر، كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور تامر حمودة القائم بعمل المدير التنفيذي للصندوق، و أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، هنأ المجلس الدكتور تامر حمودة بمناسبة تكليفه للقيام بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

وأكد الوزير أهمية مواصلة العمل لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030، مشيدًا بالدور الحيوي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الطلاب والباحثين، ومثمنًا نجاح برنامج Genz 2024 الذي نظم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتمويل بلغ 100 مليون جنيه، بدعم من القيادة السياسية، موجهًا بأهمية التوسع في البرنامج خلال النسخة المقبلة.