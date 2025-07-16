شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكنيسة الكاثوليكية يستقبل رابطة الكليات اللاهوتية بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفدًا طلابيًا من رابطة الكليات اللاهوتية بالشرق الأوسط "A.T.I.M.E"، التابعة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، برفقة مجموعة من أعضاء هيئات التدريس، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

وحضر اللقاء الأب رومانى فوزى، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادى، والأب ميشيل ألفى، راعى كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

ورحب صاحب الغبطة بضيوفه الكرام، متمنيًا لهم زيارة مثمرة، ثم عرض بطريرك الأقباط الكاثوليك دور الكنيسة الكاثوليكية بمصر في المجتمع المصرى.

وأشار الأب البطريرك إلى أهمية الاستخدام الجيد والواعي لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى تكون علامة قرب ومحبة لا بُغض وكراهية، مؤكدًا ضرورة الحضور الفعال لمسيحيي الشرق الأوسط، داخل مجتمعاتهم، كما شدد غبطته أن نكون سببًا للرجاء لمن حولنا، وسط التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، كما أكد جميع الحاضرين أن محبة المسيح تجمعنا.

الجدير بالذكر أن رابطة الكليات اللاهوتية بالشرق الأوسط، تضم في عضويتها ثمانية عشر كلية لاهوتية من مصر، وسوريا ولبنان، والعراق.