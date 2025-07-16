شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يطلق حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال الدليفرى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، تنظم وزارة العمل مؤتمرا صحفيا موسعا صباح يوم الإثنين المقبل الموافق 21 يوليو 2025، بمقر الوزارة بالحى الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لإطلاق حملة "سلامتك تهمنا"، التي تعنى بحماية فئة "عمال توصيل الطلبات – الدليفري".

وتستهدف الحملة: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج، تسليط الضوء على التحديات التي تواجه فئة عمال الدليفري في مصر، استعراض خطة الوزارة لتوفير مهمات الوقاية الشخصية لهؤلاء العمال، كمرحلة أولى ضمن أهداف الحملة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر: عرض فيديو تسجيلي توثيقي عن أوضاع عمال الدليفري في مصر، وعرض تقديمي (بريزنتيشن) بالأرقام والبيانات حول أعدادهم والتحديات التي تواجههم.

وكلمة لمحمد جبران وزير العمل يتناول فيها أدوات الوزارة وخطتها لإنجاح الحملة بالتعاون مع الشركاء المعنيين.



وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي في توقيت مهم، بالتزامن مع اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، تمهيدا لإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة في هذا المجال، تضمن بيئة عمل آمنة ولائقة لكافة الفئات العمالية.