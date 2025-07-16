شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل جديدة فى لبنان برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه شهريا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدات وزارة العمل، أمس الثلاثاء، فى تلقى طلبات التقديم على 3 فرص عمل جديدة للشباب المصري بدولة لبنان، في مجال الزراعة، بالتعاون مع إحدى الشركات اللبنانية المتخصصة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة بالخارج، وتعزيز التعاون الفني مع الدول الشقيقة.

وتتضمن المهام المطلوبة ما يلي:

قطف المحاصيل الزراعية

زراعة البذور وفق خطوات منظمة

رش الأسمدة والمبيدات

استخدام الآلات الزراعية الحديثة



وأشارت إلى أن الفئة العمرية المطلوبة تتراوح بين 25 إلى 40 عاما، على أن تكون مدة العقد 3 سنوات، متضمنة إجازة سنوية مدفوعة، مع اشتراط اجتياز فترة تجربة مدتها 3 أشهر. كما تتيح العقود إمكانية زيادة الراتب عند التجديد.

* المزايا الوظيفية:

راتب شهري: 500 دولار (ما يعادل نحو 24 ألف جنيه مصري)

إقامة مجانية

تذكرة سفر ذهاب وعودة على نفقة صاحب العمل

تنقلات داخلية مجانية

تأمين صحي شامل وفقا لقانون العمل اللبناني



ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى الإسراع بالتسجيل عبر الرابط التالي:

من هنا

وذلك اعتبارا من أمس الثلاثاء 15 يوليو 2025، ولمدة يومين فقط.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطتها لفتح آفاق جديدة للشباب المصري في سوق العمل الخارجي، وتفعيل اتفاقيات التشغيل مع الدول العربية، خاصة في المجالات التي تشهد طلبا متزايدا على العمالة المصرية المدربة.