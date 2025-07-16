شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل للأطباء برواتب تصل 350 ألف جنيه شهريا في دولة خليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل، طلبات التقديم على فرص عمل متميزة للأطباء المصريين في أحد المستوصفات الطبية بدولة خليجية، وذلك في إطار جهودها لتوفير فرص عمل للكوادر الطبية المصرية بالخارج.

وطلب المستوصف التعاقد مع عدد 2 أطباء في التخصصات التالية:

طبيب أمراض جلدية

طبيب جراحة تجميل

شروط التقديم:

خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في التخصص

السن بين 35 إلى 50 عاما

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية

مدة التعاقد: عام واحد قابل للتجديد

فترة اختبار: 3 أشهر

المزايا الوظيفية:

راتب شهري يعادل نحو 350 ألف جنيه مصري

ضمان صحي شامل

سكن مجاني

مواصلات على نفقة جهة العمل

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى إرسال بياناتهم عبر تطبيق واتساب على الرقم التالي:

01128467942، وذلك اعتبارا من الإثنين الماضى، 14 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام فقط.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها لتعزيز فرص التشغيل النوعي للمهنيين المصريين بالخارج، خاصة في القطاعات التي تحظى بإقبال كبير من دول الخليج، وفي مقدمتها القطاع الطبي.