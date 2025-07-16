شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة مصر للمعلوماتية يصممون منصة رقمية لمنع إهدار الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم فريق من طلاب كلية تكنولوجيا الاعمال بـ جامعة مصر للمعلوماتية منصة رقمية باسم "يد العطاء" لإدارة تبرعات المطاعم والفنادق والسوبرماركت بفائض الأطعمة بها، مما يحد من هدرها وفي نفس الوقت يعزز الروابط بين هذه الجهات والفئات الاولي بالرعاية.

وصرح الدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الاعمال بان منصة "يد العطاء" لا تعالج فقط الهدر الغذائي بالمجتمع، رغم وجود فئات تحتاج لاي مساعدات غذائية او مادية، ولكنها أيضا تسهم في الاستدامة البيئية عبر الحد من اهدار المواد الغذائية بإعادة توزيع الطعام الفائض او القريب من تاريخ انتهاء الصلاحية إلى الجمعيات الخيرية، ودور رعاية الايتام وكبار السن من خلال حلول الكترونية رقمية مما يسهم أيضا في تنظيم منظومة التبرع الغذائي، وتعزز ثقافة "العطاء" وممارسات الاستهلاك المسئولة.

وأضاف ان منصة يد العطاء ستسهم في تطوير وحل ازمة الهدر الغذائي التي تعد تحدي كبير يواجه المجتمعات حول العالم ويكفي ان منظمة الأغذية والزراعة (FAO) تقدر أن نحو 1.3 مليار طن من الطعام – أي نحو ثلث الإنتاج الغذائي العالمي – يتم فقده أو هدره سنويًا.

وفي مصر، المشكلة أكثر حدة، حيث يتم هدر أكثر من 73 كيلوجرامًا من الطعام لكل شخص سنويًا، لافتا الي ان أنظمة إعادة توزيع الطعام التقليدية تعاني من عدة تحديات مثل التجزئة، ونقص التنسيق، وضعف القدرة على التوسع. ولذا تم تطوير منصة "يد العطاء" لمعالجة هذه التحديات من خلال تصميم منصة مركزية على شبكة الانترنت، سهلة الوصول، وقابلة للتوسع.

وقال ان منصة "يد العطاء" صممها فريق من طلاب الفرقة الرابعة بالكلية في اطار مشروع التخرج ومكون من كلا من چوستينا اشرف، موريس چورچ، مريم احمد، عمر خالد، زياد حسين، عمر سعد، وتحت اشراف الدكتورة مروة مصطفي مدير برنامج تحليل الاعمال وتم بناؤها باستخدام تقنيات حديثة تشملReact، TypeScript،Supabase ،PostgreSQL، وتضمن خصوصية البيانات سواء بيانات الجهات التي تتبرع او الجهات المتلقية للمساعدات الغذائية مع التحكم في الوصول من خلال المصادقة المعتمدة على الأدوار وأمان الصفوف (RLS)، مما يضمن أن كل نوع من المستخدمين — سواء المدير، المنظمة، الجمعية الخيرية، ودار الرعاية، أو المصنع — يمكنه الوصول فقط إلى الميزات والبيانات ذات الصلة بدوره.

من جانبها اكدت الطالبة جوستينا أشرف ان المنصة تستفيد أيضا من الأغذية منتهية الصلاحية حيث يتم ارسالها الي بعض المصانع لتحويلها الي سماد عضوي، بجانب توجيه جزء من هذه الأغذية غير الملائمة للاستهلاك الادمي الي ملاجئ الحيوانات، بجانب ان المنصة لها العديد من الميزات مثل تصميمها نظام تذاكر ديناميكي يسمح للمنظمات بتسجيل تبرعات الطعام مع جميع التفاصيل مثل الوزن، تاريخ الانتهاء، ونوع الطعام، بجانب وحدة تنسيق تسليم داخلية تدير الطلبات بين المتبرعين والمستلمين، ووجود آليات إدارية لإدارة الموافقات على الحسابات، رفض التذاكر غير المناسبة، ومراقبة العمليات العامة للمنصة، ولوحة تحكم تحليلية شاملة تتعقب اتجاهات تبرعات الطعام، استخدام النظام، ومؤشرات الأداء الأخرى، وبذلك تعمل المنصة علي تحويل عمليات التبرع الغذائي التقليدية إلى عمليات ذكية، رقمية، ومرتكزة على بيانات دقيقة وحقيقية ولحظية.

وأضافت ان منصة "يد العطاء" تساعد الدولة في الالتزام بأهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وهي الهدف الثاني من تلك الأهداف وهو القضاء التام على الجوع، والهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسئول والثالث عشر العمل المناخي.