شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة سيدات المنصورة.. الدكتورة إيمان فى أول ظهور لها: هددونى بالقتل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فى أول ظهور لها بعد واقعة الاعتداء عليها هي وشقيقتها ووالدتها داخل مدخل العمارة السكنية بمدينة المنصورة، فى الواقعة المعروفة إعلاميا باسم "سيدات المنصورة"، روت الدكتورة إيمان عادل تفاصيل الحادث لـ"الخليج 365" عقب القبض على المتهمين وحبسهم.

دكتورة إيمان: أتعرض لتهديدات بالقتل بسبب قضية تزوير إيصالات الإيجار والاعتداء علينا موثق بالفيديو

وقالت الدكتورة إيمان، إنها مازالت تتلقي تهديدات من أسرة المتهمين تصل إلى حد القتل، وذلك من أجل التنازل عن القضية والإفراج عن المتهمين، مشيرة إلى أن الاعتداء عليهن كان بسبب قيامهن بتحرير محضر بالتزوير على بعض إيصالات السداد للإيجار، قام المتهمين بتحريرها من أجل الهروب من قضية الطرد لعدم سداد الإيجار.

وتابعت: "بعد معرفة المتهمين ووالدهم الذي شارك فى الاعتداء علينا بالضرب أنا وأختي، بدأت المضايقات تزيد واستغلوا فترة عدم وجود أزواجنا فى تلك الفترة وقاموا بالتعدي علينا، كما ظهر فى الفيديو، بالإضافة إلى وجود اعتداءات أخري لم تظهر فى الفيديو كونها كانت على السلم فى منطقة لا يوجد به كاميرات".

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وأضافت: "تم احتجازنا داخل المنزل بعدما أُغلق باب العقار علينا، ولم نتمكن من الخروج إلا بعد تدخل الأهالى، وتوجه المعتدى لتحرير محضر ضدنا أولاً، لكننا سبقناه بتوثيق الواقعة، وتم تحرير محضر رسمى برقم 6958 لسنة 2025 ضد شخصين: أحمد م، 42 عامًا، وسامح م، 36 عامًا".

وتابعت الدكتورة إيمان: "نحن نعمل أطباء وليس لنا أي خلافات مع أحد ودائما نعيش فى حالنا، وفكرنا فى تأجير الشقة كنوع من إيجاد صحبة داخل المنزل مع والدتي، لكنها فوجئت لاحقًا بما وصفته بـ"سلوكيات مستفزة"، مثل الاستيلاء على كهرباء شقة مغلقة، وكسر قفل السطح، وإطفاء إنارة السلم، إلى جانب الامتناع عن دفع الإيجار منذ أغسطس الماضي".

وأضافت الدكتورة إيمان: "اتخذت أمى الإجراءات القانونية، من تحرير محاضر ورفع دعاوى أمام المحكمة، ورغم ذلك استمر المستأجرين فى تصرفاتهم الاستفزازية، بل وتقدما بأوراق مزورة تزعم سداد الإيجار، وهو ما دفع أمى للطعن عليها قانونيًا".

وذكرت أن العقد المحرر بيننا وبينهم ينتهي فى شهر أكتوبر القادم، وهو إيجار جديد، وأشارت إلى أن منذ بداية المشكلة الجمعة الماضية لم تتمكن من العودة إلى منزلهم، بسبب التهديدات من أسرة المجني عليهم.

حبس مستأجرين اعتدوا على سيدة مسنة وابنتيها في المنصورة

وكان قرر رئيس نيابة قسم ثان المنصورة، حبس المتهمين بالتعدي على طبيبة ووالدتها وشقيقتها بالضرب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إلقاء ضباط مباحث قسم ثان المنصورة، القبض علي المتهمين عقب تقدم المجني عليهم ببلاغ ضد الجناة وانتشار فيديو يوثق الاعتداء عليهم داخل مسكنهم بشارع قناة السويس.

وترجع أحداث الواقعة بعد انتشار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار الاستياء والغضب، بعد أن أظهر اعتداءً عنيفًا على سيدة مُسنة وابنتيها داخل عقار في مدينة المنصورة، وعرف باسم "فيديو سيدات المنصورة".

وتبين أن الواقعة تعود لاعتداء مستأجرين على سيدة مسنة وابنتيها داخل عقارهم، على خلفية دعوى طرد لعدم سداد الإيجار، وبحسب التعليق، اعترض أحد المتهمين طريق الأم عند خروجها من العقار، واعتدى عليها بالضرب، ثم قام بركل ابنتها وسحلها على السلم، واعتدى مع شقيقه على الابنة الأخرى، وهي صيدلانية.

كما أشار إلى أن والد المتهمين اقتحم لاحقًا شقة الأسرة بملابسه الداخلية أثناء وجود ابنتهم الصغرى، طالبة طب الأسنان، وأربعة أطفال، ما أثار ذعرهم، وظهر في الفيديو وهو يغادر الشقة بهذه الهيئة.