شكرا لقرائتكم خبر عن فى عز الصيف.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة وموعدها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والأمطار التى تتعرض لها البلاد فى أقصى الجنوب، تزامنا مع التغيرات المفاجأة فى حالة الجو.

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة كما يلي :

- فرص أمطار خفيفة مساء: على مناطق متفرقة من ( أبو سمبل - حلايب - شلاتين ( قد تكون رعدية أحياناً يصاحبها قد تكون متوسطة أحياناً نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة مساء: على مناطق متفرقة من ( أسوان - جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأربعاء 16 يوليو، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (4:8 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الغربية.



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.