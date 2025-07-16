شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية لبنان: مصر لها مكانة كبيرة بقلوبنا وعلاقات الصداقة بيننا ممتدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الداخلية والبلديات في لبنان أحمد الحجار إن علاقات الصداقة المصرية اللبنانية ممتدة منذ سنوات طويلة وإن الشعب المصري يحب لبنان كثيرًا، مؤكدًا أن مصر لها مكانة كبيرة في قلوب اللبنانيين وكثيرًا ما وقفت بجانب لبنان.



وأضاف الحجار - في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط - "بالنسبة لأبرز الملفات التي تم إنجازها منذ 6 أشهر، فبمجرد استلامي للوزارة كان لدينا استحقاق دستوري يتمثل في الانتخابات البلدية والاختيارية التي أجريناها ونجحنا فيها بكل حيادية وشفافية بعد 9 سنوات و3 تأجيلات، وهو ما يدل على عودة الدولة اللبنانية وعودة النظام الدستوري للدولة".



وتابع "أن وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها على إرساء الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين، ونسعى إلى تطوير الوزارة عن طريق العمل المميكن وليس التقليدي بمختلف المجالات، كما نأمل في عهد الرئيس جوزيف عون وحكوماتنا الحالية أن نقدم ما يستحقه اللبنانيون من إعادة انتظام العمل العام وإعادة الدولة وبسط قوتها على كامل أراضيها بقوتها الذاتية".



وفيما يتعلق بعملية حصر السلاح بيد الدولة، أوضح "ما يهم الحكومة اللبنانية هو مصالح لبنان والتي تقضي وفقًا لما التزمت به حكومتنا بالبيان الوزاري وقاله رئيس الجمهورية في خطاب القسم بشأن بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها بقوتها الذاتية حصرًا.. فكلنا نعمل على تنفيذ البيان الوزاري بطريقة تحتضن وتخدم الشعب اللبناني".



وفيما يتعلق بعملية ضبط السوريين المخالفين داخل لبنان، قال وزير الداخلية اللبناني "يتم التعامل معه وفقًا للجنة وزارية أنشأتها الحكومة اللبنانية، والتي أقرت منذ سنوات خطة العودة والتي انبثق عنها خطة تنفيذية يقوم بتنفيذها الأمن العام اللبناني التابع لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجانب السوري والمنظمات الدولية المختصة ومنظمة الهجرة الدولية".



وأضاف "نأمل أنه خلال الشهور القليلة المقبلة أن يكون عدد كبير من السوريين قد عادوا إلى بلدهم آمنين وبكرامة محفوظة ويعاد انتظام غير اللبنانيين على أراضي لبنان".