شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهم الكبارى بمسار الخط الأول للقطار السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل شبكة القطار السريع ، وتتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم، و60 محطة بإجمالي 2 ورشة رئيسية و5 نقط للصيانة، ويبلغ أسطول هذه الشبكة 41 قطار سريع ، و94 قطارا إقليميا و41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع، و8 محطة إقليمية) بالإضافة إلى 1 مركزاً للتحكم والسيطرة.

أبرز أعمال كبارى المسار (كوبري مسار النيل)

كوبري مسار النيل يُعد من أبرز المشروعات الهندسية ضمن الخط الأول للقطار كهربائي السريع في مصر ، والذي يربط بين العين السخنة والعلمين ومرسى طروح .



يقع الكوبري جنوب حلوان، في منطقة كفر العلو، ويُعتبر أول جسر للقطار كهربائي السريع يعبر نهر النيل في مصر.

يربط بين ضفتي النهر، مما يُعزز من كفاءة النقل ويُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



بلغ الطول الإجمالي للكوبري حوالي 2.52 كم ، مما يجعله من أطول الكباري التي تنفذها وزارة النقل ضمن مشروع القطار السريع ، يُنفذ باستخدام نظام "العربات متحركة" (Cantilever Carriage)، وهو أسلوب هندسي متقدم يسمح ببناء جسر بدون الحاجة إلى دعامات مؤقتة في مجرى النهر، مما يُقلل من التأثير البيئي يُسهم في تسريع وتيرة التنفيذ.

ربط الجغرافي: يربط الكوبري بين منطقتي كفر العلو والمرازيق .

ينفذ الكوبري بأيادٍ مصرية خالصة، من خلال شركات وطنية تحت إشراف الهيئة القومية للطرق والكباري .



الكوبري بمسار الخط الاول



كوبري النيل بمسار القطار السريع



كوبري النيل بمسار القطار السريع



الكوبري يعبر في اضيق مكان



يعبر الكوبري عند كفر العلو