شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الإجازات الرسمية المتبقية فى 2025.. 3 مناسبات وطنية ودينية والان مع تفاصيل الخبر

مع حلول النصف الثانى من عام 2025، يبحث المواطنون دائما عبر محركات البحث عن جدول العطلات الرسمية المتبقية خلال الشهور المقبلة، سواء للتخطيط للإجازات العائلية أو لتنظيم جداول العمل.



وتشمل قائمة الإجازات المتبقية خلال العام الجارى 3 مناسبات، اثنتان منهما وطنيتان، بالإضافة إلى مناسبة دينية كبرى.



وفى هذا التقرير، نستعرض تفاصيل العطلات الرسمية المتبقية في 2025.

23 يوليو .. احتفال بثورة غيّرت وجه مصر



وتُعد ثورة 23 يوليو 1952 واحدة من أبرز محطات التاريخ المصري الحديث، حيث أنهت الحكم الملكي وبدأت حقبة الجمهورية.



ومن المتوقع أن يحصل العاملون بالقطاعين العام والخاص على إجازة رسمية يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الهامة.

4 سبتمبر.. عطلة المولد النبوي الشريف

ويوافق المولد النبوي الشريف لعام 1447 هجريًا يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وفقًا للحسابات الفلكية، وتُعد هذه المناسبة عطلة رسمية تحتفل بها الأمة الإسلامية بذكرى مولد الرسول محمد ﷺ، وتشهد مظاهر احتفالية وروحية في جميع محافظات مصر، خاصة في القاهرة ووجه بحري وصعيد مصر.

6 أكتوبر.. ذكرى نصر العزة والكرامة

وتأتي ذكرى نصر أكتوبر المجيد هذا العام يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، وهو يوم نحتفل فيه بذكرى انتصار القوات المسلحة على الاحتلال الإسرائيلى عام 1973، واستعادة الأرض والثقة الوطنية.

مواعيد العطلات

وتصدر رئاسة مجلس الوزراء قرارات نهائية بشأن مواعيد العطلات الرسمية قبل كل مناسبة، ومن المعتاد مؤخراً ترحيل بعض الإجازات إلى يوم الخميس لتوحيد الإجازات الأسبوعية، خاصة في القطاع الحكومي.