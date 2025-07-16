شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع خمسة أشخاص فى تحطم مروحية شرقى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحطمت مروحية روسية من طراز (مي-8) بمنطقة خاباروفسك في أقصي شرق روسيا، مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص كانوا على متنها.. فيما أعلن مكتب المدعي العام للنقل في الشرق الأقصى أنه تم فتح تحقيق جنائي للوقوف على ملابسات الحادث.



وذكرت وزارة الطوارئ الروسية وفقا لوكالة (تاس) الروسية اليوم الأربعاء أنه "لم ينج أحد من الحادث، ويقوم رجال الإنقاذ التابعون لوزارة الطوارئ الروسية، بالتعاون مع المحققين، ويتم تحليل حطام الطائرة والبحث عن تسجيلات الرحلة في موقع الحادث لتحديد سبب وقوعه".



وبحسب المعلومات أولية، عثر على خمس جثث في موقع الحادث، وفقا لما ذكرته مديرية التحقيقات في النقل بين الأقاليم الشرقية التابعة للجنة التحقيق الروسية.



وكانت المروحية الروسية اختفت ن شاشات الرادار أثناء توجهها من أوخوتسك في منطقة خاباروفسك إلى ماجادان، وحسبما أعلن خدمات الطوارئ أمس الأول الاثنين.. وعثر عليها محطمة بالقرب من منطقة كيب جاديكان، على بعد 130 كيلومترا شمال شرق بلدة أوخوتسك.. وأظهرت البيانات الأولية أن خمسة أشخاص كانوا على متنها، ثلاثة من أفراد الطاقم ومهندسي صيانة.