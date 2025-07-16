شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 16 يوليو 2025 10:19 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة منذ انطلاقها في 13 يوليو 2021 وحتى اليوم حيث شملت :-
- فحص أكثر من 620 ألف و205 طفل حديث الولادة
- تخصيص 56 مركزاً موزعين على محافظات الجمهورية لعلاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- تستهدف المبادرة الكشف عن 19 مرضًا وراثيا لدى الأطفال المبتسرين، في حضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان
- تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة، بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية
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