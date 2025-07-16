شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الصحة الحيوانية والأطباء البيطريين لتدريب الكوادر بالقطاع البيطري والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية عن توقيع بروتوكول تعاون بالشراكة مع نقابة الأطباء البيطريين، جاء ذلك في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتاكيد علي أهمية تنمية مهارات وقدرات القطاع البيطري في مصر ، ويعد هذا البروتوكول خطوة هامة لتعزيز القدرات المهنية للأطباء البيطريين وتطوير القطاع البيطري في مصر،

وعلي هامش توقيع البروتوكول قامت مديره معهد بحوث الصحة الحيوانيه والنقيب العام للأطباء البيطريين بعمل جولة تفقدية بأقسام المعهد ومعامله المتطورة للتعرف امكانيات المعهد في تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية في مصر فيما يخص المجالات البحثية والتشخيصية والتدريبية ، والتي ستكون أساسًا للتعاون المشترك.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين لتطوير مهارات وقدرات الأطباء البيطريين من خلال برامج تدريبية متكاملة ومتخصصة في مختلف مجالات الطب البيطري.

وتشمل أهداف البروتوكول توفير فرص تدريبية معتمدة للخريجين والأطباء البيطريين ، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءتهم العملية والعلمية. ومنح شهادات دولية معتمدة مما يعزز من تاهليهم لسوق العمل المحلي والدولي. بالاضافة الى مجموعة واسعة من التخصصات الحيوية، بما في ذلك التدريب على أحدث ما توصلت إليه التقنيات والبحوث و التركيز على طرق التحليل الحديثة والممارسات المثلى لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية، و دراسة تأثير العوامل البيئية على الصحة العامة وطرق الوقاية من الأمراض المشتركة بها، بما يتماشى مع مفهوم "الصحة الواحدة

ومن جانبها أعربت مديرالمعهد عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر مع النقابة العامة مؤكدة على أهمية تطوير مهارات الأطباء البيطريين لمواكبة التحديات في سوق العمل. يمثل هذا البروتوكول خطوة استراتيجية نحو تعزيز القطاع البيطري في مصر، وتزويد الأطباء بالمعارف والمهارات المتقدمة اللازمة للمساهمة بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي والصحة العامة.

يُعد هذا التعاون نموذجًا يحتذى به للشراكة بين المؤسسات النقابية والعلمية، والذي من شأنه أن يعود بالنفع على الأطباء البيطريين والمجتمع.