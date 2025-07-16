شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المولد النبوي الشريف والإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية السنة، وما هى أول أيام الإجازات الرسمية المرتقبة .

وينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.

الإجازات الرسمية في مصر 2025:

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.