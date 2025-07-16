شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكي: السلام في المنطقة ضرورة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، من أن استمرار إسرائيل في تجاهل الحقوق الفلسطينية والسعي لتصفية القضية بالكامل يشكل "وصفة لاستمرار الصراع وانعدام الاستقرار"، مؤكدًا أن السلام في الشرق الأوسط لم يعد طموحًا إقليميًا بل ضرورة عالمية ترتبط مباشرة بازدهار النظام الدولي.

وفي مقال رأي نُشر على موقع صحيفة "ذي ناشيونال"، استعرض زكي رؤية جامعة الدول العربية لإرساء منظومة أمن إقليمي شاملة، تستند إلى خمسة أعمدة: إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة، احترام سيادة الدول، منطقة خالية من السلاح النووي، مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن المشترك.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تمثل معادلة "ربح للجميع"، في مقابل ما وصفه بـ"النهج الصفري" الذي تتبناه إسرائيل، والذي يسعى إلى الهيمنة الأمنية وتهميش الحلول السياسية، مشيرًا إلى أن مرحلة ما بعد اتفاقات أوسلو شهدت تأجيلاً متعمّدًا للحل، قبل أن يتحول إلى "مسعى للقضاء على القضية تمامًا" بعد السابع من أكتوبر 2023.

وفيما اعتبر أن صعود قوى اليمين المتطرف داخل إسرائيل يمثل عقبة كبرى أمام السلام، دعا زكي القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى لعب دور حاسم لتغيير هذا المسار، ليس فقط دفاعًا عن العدالة، بل أيضًا من منطلق المصالح المشتركة.

وشدد على أن التقلبات التي يشهدها الإقليم تمثل لحظة مفصلية قد تفتح الباب لعصر من التعاون والاستقرار، في ظل الأهمية الاستراتيجية للمنطقة سواء من حيث الممرات الملاحية مثل مضيق هرمز وقناة السويس، أو من خلال التحول الاقتصادي الجاري في دول الخليج نحو الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.

وفي ما يخص إيران، أشار زكي إلى أن العديد من الدول العربية اتخذت خطوات إيجابية نحو التهدئة والحوار مع طهران، داعيًا إلى الحفاظ على هذا التوجه بوصفه ركيزة إضافية لمنع التصعيد وخلق بيئة تعاون متوازن.

واعترف الدبلوماسي العربي بتراجع الإيمان بالسلام لدى الشارع العربي، خصوصًا الشباب، في ظل الجرائم الإسرائيلية المستمرة في غزة منذ 21 شهرًا، قائلًا: "لحظات السلام القليلة في تسعينيات القرن الماضي باتت تبدو بعيدة وغير قابلة للتكرار".

وخلص زكي إلى التأكيد على أن الفرصة لا تزال قائمة، داعيًا جميع الأطراف، الإقليمية والدولية، إلى العمل المشترك لتغيير هذا المسار المتشائم، وعدم ترك المنطقة أسيرة للصراع الدائم.