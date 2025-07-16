شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2025.. الكنترولات تواصل عمليات التصحيح الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2025، نتيجة الثانوية العامة ويبحثون عن موعد ظهور النتيجة، وتواصل كنترولات الثانوية العامة التصحيح الإلكترونى لكراسات الإجابة للأسئلة الاختيارية فى عدد من المواد بعد انتهاء تصحيح بعض المواد منها المواد غير المضافة للمجموع واللغة الاولى والفيزياء والتاريخ واللغة العربية، حيث تعمل الكنترولات على إنجاز التصحيح الإلكترونى لكراسات الإجابة بشكل يحقق الدقة والشفافية والسرية الكاملة لأوراق الإجابة.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه سيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بمجرد انتهاء وتجهيز النتيجة بشكل كامل فى جميع مراحلها من الصحيح مرورا بتجميع ومراجعة النتائج والدرجات ثم تحديد أوائل نتيجة الثانوية العامة 2025 والتى تشمل طلاب فى الشعب العلمية " علوم ورياضة" والشعبة الأدبية وطلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين.