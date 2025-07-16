شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الدور الثانى لطلاب المرحلة الابتدائية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني "الدور الثاني" للعام الدراسي 2024 / 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك بعد اعتماد الجداول من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف ابتدائي في الجيزة.

- الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي (نظام فصل واحد): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو.

- الصف الثالث الابتدائي (عام، مكفوفين، صم وضعاف السمع): خلال الفترة من 26 حتى 28 يوليو 2025.

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام، مكفوفين، ضعاف السمع): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو 2025.

ويبدأ العام الدراسى الجديد 2026 في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 ويستمر حتى الخميس الموافق 11 يونيو 2026، على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وللشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.