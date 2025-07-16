شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الأربعاء 16-7-2025.. ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار بعدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 16 يوليو، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا وفى الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (4:8 صباحًا) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الغربية.

ومتوقع أن تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة أحيانا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساءً قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة (حلايب - شلاتين - أبو سمبل)، قد تكون رعدية أحيانًا يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأيضا متوقع اليوم فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من ( أسوان - جنوب سيناء) على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.