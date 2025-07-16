شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: انتخابات البرلمان المقبلة محطة حاسمة للحركة النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدي البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل محطة حاسمة للحركة النقابية، مؤكدا أن التراجع الكبير في نسبة تمثيل العمال داخل البرلمان بعد إلغاء نسبة الـ50%عمال وفلاحين، خلق فراغا مؤسسيا في التعبير عن أكثر من 30 مليون عامل مصري.

وأضاف البدوى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن وجود ممثلين عن العمال داخل البرلمان ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق التوازن التشريعي وضمان أن تكون القوانين الصادرة منبثقة من واقع الطبقة العاملة، لا من وجهة نظر أصحاب الأعمال فقط، مشيرا إلى أن البرلمان القادم يجب أن يشهد دعما حقيقيا لمرشحين من داخل التنظيمات النقابية العمالية، ممن خاضوا العمل الميداني ويعرفون مشكلات العمال عن قرب، مشددا على أهمية أن تتفق النقابات على مجموعة من المرشحين وتقدمهم للناخبين كصوت موحد يعكس مصالح القاعدة العمالية الواسعة.

وأكد أن تمثيل العمال بشكل مناسب لا يصب في مصلحة العمال فقط، بل في مصلحة الدولة أيضا، لأن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار التشريعي ينعكس إيجابا على الإنتاج والاستثمار والتنمية، وعن رأيه في العودة إلى نسبة ال50% عمال وفلاحين، قال البدوي: "بالطبع نتمنى ذلك، لكن في ظل عدم وجود النص الدستوري، فإننا نطالب بتمثيل ملائم، ورؤية واضحة لدمج الصوت العمالي داخل العملية التشريعية، لأن من يغيب عن الطاولة لن يجد من يدافع عنه".