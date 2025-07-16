شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ إنشاء إيبارشية اليونان فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر إيبارشية اليونان إحدى أهم إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى المهجر ويرأسها الأنبا بافلوس، وتخدم الإيبارشية أتباع الكنيسة القبطية في اليونان، حيث المسيحية هي الديانة السائدة، ويشكل المسيحيون التابعون للكنيسة اليونانية الأرثوذكسية حوالي 98% من السكان.

وتتميز العلاقة بين الكنيسة القبطية والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية بالتعاون والتقارب، حيث زار قداسة البابا شنودة الثالث اليونان في 1992م في زيارة تاريخية، كما زار قداسة البابا تواضروس الثاني اليونان في ديسمبر 2016م، حيث التقى برئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان البطريرك إيرونيموس وأعضاء اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة اليونانية، وتم التأكيد على أهمية تقوية العلاقات بين الكنيستين في مختلف المجالات.

وتعكس هذه العلاقات روح المحبة والتعاون بين الكنائس الأرثوذكسية، وتعزز العمل المشترك في المجالات الروحية والاجتماعية والثقافية.