شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوق المستهلكين عند شراء السلع وفقا لقانون حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

في ظل ازدياد الوعي الاستهلاكي، يتساءل المواطنون عن الحقوق التي يكفلها لهم القانون عند شراء أي منتج أو خدمة، ووفقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، حددت الدولة مجموعة من الحقوق الأساسية التي يجب على الجميع معرفتها:

1. الحق في الصحة والسلامة أثناء الاستعمال العادي لأي منتج أو خدمة.

2. الحق في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة عن المنتج، من حيث مكوناته، بلد المنشأ، طريقة الاستخدام، وغيرها.

3. الحق في الاختيار بحرية بين منتجات ذات جودة مطابقة للمواصفات وبأسعار عادلة ومنافسة.

4. الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية، وعدم تقديم إعلانات أو محتوى مخالف للعادات والتقاليد المجتمعية.

5. الحق في المشاركة في الجمعيات أو المجالس أو اللجان التي لها علاقة بحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه.

6. الحق في تقديم شكوى أو رفع دعوى قضائية ضد أي جهة تخل بهذه الحقوق، وذلك عبر إجراءات سريعة ومُيسرة.

ويشير جهاز حماية المستهلك إلى أن وعي المواطنين بهذه الحقوق هو الخطوة الأولى لضمان سوق أكثر عدالة وأمانًا للجميع، وعلى من يتعرض لأي تجاوز إلى التواصل عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.