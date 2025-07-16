شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة إنسانية من السكة الحديد.. فئات تركب القطار مجانًا وأخرى بنصف الثمن والان مع تفاصيل الخبر

تمنح هيئة السكة الحديد، تخفيضات على تذاكر القطارات هناك فئات لا يدفعون مقابل ركوب القطارات، وفئات أخرى تركب بنصف الثمن، وذلك انطلاقا من الدور الاجتماعى الذى تتبناه الهيئة كهيئة خدمية لجميع فئات المجتمع لتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية لجمهور الركاب.

فئات الركوب مجانا: · مرضى السرطان والمرافقين لهم والأطفال الصم:

1. يتم صرف تذاكر سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية ويحصل مرافق مريض السرطان على تذكرة مجانية متى كان المريض سنه أقل من 10 سنوات

2. يتم صرف تصاريح سفر لمرضى الأورام السرطانية (كارت ذكى)

3. يوضح به بيانات وصورة المريض بالأورام والايصال المرفق الموضح به محطات القيام والوصول باللون الأخضر.

4. التخفيضات 10% تشمل كافة القطارات الاسبانى والفرنساوى الدرجة الثانية المكيفة.

5. يتطلب ذلك تقرير طبى معتمد من المستشفى الذى يعالج به وصورة بطاقة الرقم القومى التى تحدد محطة القيام.

6. تقوم هيئة السكة الحديد بإصدار كارت ذكى سنوى فى بداية كل عام من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالهيئة.

7. يتم التعامل على شبابيك التذاكر لصرف المقاعد المخصصة لمرضى السرطان بموجب التصريح أو الكارت.

8. كل كارت يحصل عليه المريض يكون موضح به بيانات وصورة المريض بالأورام ومحطات القيام والوصول.

9. ويسمح الكارت الذكى لمريض السرطان بحجز رحلة واحدة فقط يومياً فى الاتجاه الواحد بحيث يتم حجز رحلة ذهاب وأخرى عودة فقط.

10. المريض المتجاوز عمره 10 سنوات يحجز له مقعد واحد فقط بالدرجة الثانية المكيفة دون المرافق

- فئات الركوب بنصف الثمن:

· مكفوفى البصر ومرافقيهم، وذوى الهمم

1. يتم استخراج اشتراكات لمكفوفى البصر ومرافقيهم بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة وغير المكيفة.

2. يتم استخراج الكارت بموجب البطاقة الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الإجتماعى.

3. يصرف لهم اشتراك واحد لهما ( كارت واحد) ويدون عليه اسم مرافقة.

4. أجرة المرافق نفس أجرة الكفيف.