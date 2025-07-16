شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطة القيادة الاستراتيجية ضمن المرحلة الثالثة للقطار الخفيف والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل وزارة النقل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومن بين محطات المرحلة الثالثة محطة القيادة الإاستراتيجية، وهي إحدى المحطات الرئيسية في المرحلة الثالثة.

وتخدم المحطة منطقة القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة، وطلبة الأكاديمية العسكرية، والمترددين عليها، كما تساهم في تسهيل حركة الموظفين والمواطنين المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

المشروع يربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الحديثة شرق القاهرة، ويخدم القطار الكهربائى الجديد عدة مدن جديدة شرق القاهرة بالإضافة إلى خدمة مدينة العاشر من رمضان فى مرحلتها الرابعة، بالإضافة إلى ربط العاصمة الإدارية بالقاهرة والمدن الجديدة، وتم افتتاح المشروع بتاريخ 3 يوليو 2022، وأصبح القطار الخفيف الآن وسيلة النقل الرئيسية لأغلب سكان المدن الجديدة بشرق القاهرة، مثل "العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، ومدينة الروبيكى"، وخاصة بعد توفير أماكن انتظار للسيارات خاصة بالركاب لتسهيل الوصول لمحطات القطار، بالإضافة إلى تشغيل خطوط نقل جماعى تربط شوارع المدن بمحطات القطار، بالإضافة إلى ميزة التقاء القطار بالخط الثالث لمترو الأنفاق، جعله الوسيلة المناسبة والأسرع والاختيار المناسب، بالإضافة إلى ربطه مستقبلا مع المونوريل والقطار الكهربائى السريع والأتوبيس الترددى.

وشكل تشغيل القطار الكهربائى الخفيف فارقا كبيرا لسكان مدن شرق القاهرة، حيث ترك الكثير من السكان، سياراتهم الخاصة ولجأوا لاستخدام القطار ثم المترو وهو ما وفر المال والجهد وخفف من الازدحام كثيرا.