شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل الإعدادى والثانوى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني "الدور الثاني" للعام الدراسي 2024 / 2025 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي، وذلك بعد اعتماد الجداول من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي.

أولًا: المرحلة الإعدادية

- الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

- شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية - عام، صم وضعاف السمع، مهني): خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025.

ثانيًا: المرحلة الثانوية

- الصفان الأول والثاني الثانوي العام: خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

- الصفان الأول والثاني الثانوي الفني (بأنواعه): خلال الفترة من 23 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

ويبدأ العام الدراسى الجديد 2026 في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 ويستمر حتى الخميس الموافق 11 يونيو 2026، على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وللشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.