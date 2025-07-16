شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية بأسوان والبحر الأحمر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تغير مفاجئ فى الطقس، يشمل أمطار رعدية تضرب 4 مناطق فى هذا التوقيت، هى مدن: "أبوسمبل - أسوان - حلايب - شلاتين" ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحول جديد فى حالة الطقس بعد أيام مستمرة من الموجة الحارة والرطوبة المرتفعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع اعتبارًا من الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025 سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلنت الهيئة، أن أحدث خرائط ونماذج الطقس تشير إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وتشمل: أبو سمبل - أسوان - حلايب - شلاتين.

وتُهيب الهيئة بجميع الجهات المعنية والمواطنين فى المناطق المشار إليها اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لتقليل الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.