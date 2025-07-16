شكرا لقرائتكم خبر عن المقررة الأممية لحقوق الإنسان: يجب مثول قادة إسرائيل مرتكبي جرائم الإبادة أمام العدالة والان مع تفاصيل الخبر

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، إنه يجب أن يمثل كل القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية أمام العدالة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضافت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية منذ عقود والعالم يتعامل بمعايير مزدوجة، موضحة أن صمت المجتمع الدولي على الإبادة الجماعية في غزة أمر غير مقبول.