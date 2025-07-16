شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة المولد النبوى 2025 للموظفين والقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزايد بحث المواطنين حول موعد إجازة المولد النبوي 2025 وتفاصيل العطلة في المدارس والوزارات، إذ يُعد المولد النبوي الشريف من أبرز المناسبات الدينية التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب المصريين. ويُحتفل بهذه المناسبة في جميع أنحاء البلاد من خلال تنظيم فعاليات دينية وثقافية تُعبّر عن محبة المسلمين للرسول الكريم محمد ﷺ، ويعكس هذا الاحتفال التزام المصريين بتقاليدهم الدينية ورغبتهم في إحياء سيرة النبي المصطفى.

ومع مرور منتصف العام واقتراب نهاية الإجازات الرسمية المدرجة في 2025، يترقب الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص الإجازة الرسمية المقبلة، والتي تأتي بمناسبة المولد النبوي الشريف. وقد زادت عمليات البحث خلال الأيام الماضية عن موعد إجازة المولد النبوي 2025، خاصة أنها تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بحسب ما ورد في أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة المولد النبوي لعام 2025 فلكيًا سيوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، والموافق 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، لتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص، وفقًا لما جرت عليه العادة في السنوات الماضية.