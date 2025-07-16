متحدث التموين يكشف تفاصيل أول علامة تجارية موحدة لمنافذ البيع "كاري أون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إطلاق أول علامة تجارية موحدة للمنافذ التموينية ومنافذ البيع الحر تحت اسم "كاري أون"، وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث منظومة بيع السلع الأساسية.

وأوضح "كمال" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن العلامة الجديدة تم طرحها خلال لقاء وزير التموين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتحويل 1060 مجمعًا استهلاكيًا إلى سلسلة موحدة تحمل اسم "كاري أون"، مع التوسع تدريجيًا لتشمل أي منافذ جديدة، سواء كانت تموينية أو حرة.

وأشار إلى أن مشروع "كاري أون" سيغطي على المدى المتوسط أكثر من 40 ألف منفذ، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما في ذلك منافذ مشروع "جمعيتي"، وعدد من المنافذ التابعة لوزارات أخرى كوزارة الزراعة.

وأكد أن المنتجات التي ستُعرض تحت العلامة التجارية الموحدة ستكون أغلبها محلية من إنتاج مصانع وشركات تابعة للشركة القابضة، مع الالتزام بتقديم أسعار منخفضة مقارنة بأي سلسلة تجزئة وطنية أو أجنبية، وبخدمة تضاهي ما يقدمه القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، طمأن كمال المواطنين بشأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، وقد تم استلام 3.9 مليون طن من القمح المحلي هذا العام، بزيادة عن العام الماضي.

ولفت إلى أن السكر والزيوت متوفران بمخزون يتجاوز 13 إلى 14 شهرًا و4 أشهر على التوالي، مشددًا على أن هناك متابعة يومية للملف من وزير التموين بالتنسيق مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، إلى جانب جهود مستمرة لضمان الانسيابية في تدفق السلع داخل مخازن الوزارة.

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