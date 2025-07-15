شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مفاجئة غدا.. توقعات بأمطار متفاوتة الشدة ورعدية على بعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تغيرات مفاجأة فى حالة الطقس على بعض المناطق من أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد بفرص أمطار متفاوتة الشدة من مساء غد، الأربعاء، تكون رعدية احياناً علي مناطق من أقصي جنوب البلاد أبو سمبل - أسوان - حلايب شلاتين ، قد يصاحب ذلك نشاط رياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض من هذه المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.

شبورة ورياح وأمواج مرتفعة.. تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء 15 يوليو

ويشهد اليوم الثلاثاء 15 يوليو، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بـ هيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع اليوم نشاط رياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح ، وسرعة الرياح من 30: 45 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.25 متر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 28 درجة.