شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يرفض 23 طعنا على انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء، برفض 6 طعون انتخابية متبقية من إجمالى 23 طعنا تم رفضهم.

وشهدت جلسة المحكمة مساء الإثنين أحكامًا تراوحت بين القبول والرفض، حيث قضت المحكمة برفض عدد من الطعون، وقبول البعض الآخر، فيما حكمت بعدم القبول في ثلاثة طعون لانتفاء القرار الإدارى، كما أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ قرار استبعاد مرشح، ما يترتب عليه إدراجه فى كشوف الانتخابات.

كما رفضت المحكمة طعنًا تقدم به أحد الأشخاص رغم عدم تقديمه لأوراق الترشح من الأساس، مطالبًا بإدراج اسمه ضمن المرشحين، فحكمت بعدم قبول الطعن لعدم استناده إلى مستندات رسمية، كما ألغت المحكمة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد أحد المرشحين، مما يعيد إدراجه في قوائم الترشح.

وكانت المحكمة قد استقبلت في اللحظات الأخيرة مساء أمس الـ 6 طعون الإضافية التى سيتم الفصل فيها اليوم، ليصل عدد الطعون الكلي إلى 50 طعنًا انتخابيًا، بواقع 25 من القاهرة والجيزة، و25 من باقى المحافظات.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها العاجلة اليوم، للفصل في الطعون الستة الأخيرة، على أن يُفتح الباب بعد ذلك للطعن على الأحكام الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تُعد أحكامها نهائية وباتة.