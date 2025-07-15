شكرا لقرائتكم خبر عن طعون فاصلة.. جلسة مسائية بالقضاء الإدارى لحسم ملفات 6 مرشحين بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء، الفصل في 6 طعون انتخابية متبقية، بعدما أرجأت البت فيها خلال جلستها العاجلة أمس، والتي أصدرت خلالها أحكامًا متنوعة في 19 طعنًا من إجمالي 25 طعنًا مقدمة من مرشحي مجلس الشيوخ عن محافظتي القاهرة والجيزة.

وشهدت جلسة المحكمة مساء الإثنين أحكامًا بين القبول والرفض، حيث قضت المحكمة برفض عدد من الطعون، وقبول البعض الآخر، فيما حكمت بعدم القبول في ثلاثة طعون لانتفاء القرار الإداري، كما أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ قرار استبعاد مرشح، ما يترتب عليه إدراجه في كشوف الانتخابات.

كما رفضت المحكمة طعنًا تقدم به أحد الأشخاص رغم عدم تقديمه لأوراق الترشح من الأساس، مطالبًا بإدراج اسمه ضمن المرشحين، فحكمت بعدم قبول الطعن لعدم استناده إلى مستندات رسمية, كما ألغت المحكمة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد أحد المرشحين، مما يعيد إدراجه في قوائم الترشح.

وكانت المحكمة قد استقبلت في اللحظات الأخيرة مساء أمس الـ 6 طعون الإضافية التي سيتم الفصل فيها اليوم، ليصل عدد الطعون الكلي إلى 50 طعنًا انتخابيًا، بواقع 25 من القاهرة والجيزة، و25 من باقي المحافظات.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها العاجلة اليوم، للفصل في الطعون الستة الأخيرة، على أن يُفتح الباب بعد ذلك للطعن على الأحكام الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تُعد أحكامها نهائية وباتة.