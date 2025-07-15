شكرا لقرائتكم خبر عن عجزوا عن دفنهم.. ارتقاء 15 شهيدا من عائلة عرفات بغزة بينهم 10 أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 15 فلسطينيا من عائلة عرفات في غزة بينهم 10 أطفال في قصف للطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الأسرة في منطقة الزرقا بجوار مسجد الفرقان في حي التفاح شرق مدينة غزة، بحسب ما أكدته مصادر طبية لـ"الخليج 365".

وأوضحت المصادر، أن الدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر عجزوا عن انتشال جثامين الشهداء بسبب عدم توافر معدات لإزالة الأنقاض التي تتواجد أسفلها جثامين الشهداء.

وتحدث أحد أفراد أسرة عرفات لـ"الخليج 365"، الثلاثاء، حول المناشدات التي حاولوا من خلالها إنقاذ الضحايا ومنها نشر فيديو لوالدة الأطفال التي استشهدت تحت الأنقاض وبرفقتها الأطفال، وذلك بعد منع جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تحركات لأية سيارات مساء أمس في حي التفاح، مشيرا إلى أنهم توجهوا إلى مكان الواقعة صباح اليوم بعد القيام بتنسيق مسبق وتأكدوا من استشهاد 15 شخصا من الأسرة.

فيما قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي المسيرة مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في شارع النديم بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من النازحين بينهم صحفيون.

على جانب آخر، حذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، من المخططات الإسرائيلية الهادفة لإنشاء ما أسموه "مدينة إنسانية" جنوب قطاع غزة، مؤكدا أنها ستكون بمكانة معسكرات اعتقال جماعية للفلسطينيين.

وقال أبو حسنة في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن الاحتلال يخطط لتنفيذ هذا الهدف منذ وضع نقاط توزيع المساعدات جنوب غزة، ولكن هذه المرة تم الإعلان بشكل صريح عن المساعي الإسرائيلية الرامية لتهجير أهالي القطاع قسرا إلى معسكرات اعتقال جماعية في رفح تمهيدا لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

وأوضح أن هذه المساعي تؤكد أن إسرائيل ما زالت متمسكة بتهجير سكان القطاع، معربا عن أسفه الشديد من الضغوطات الهائلة التي تمارسها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وسط انعدام المساعدات وانهيار المنظومة الصحية ونفاد الوقود في محاولة لتهجير أهالي القطاع بشكل طوعي.