شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية فى القاهرة لبحث آليات إدخال المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اجتماعات ثلاثية مصرية - قطرية - إسرائيلية، فى القاهرة، لمناقشة تفاصيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى آليات خروج المرضى وعودة العالقين، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية".

وشهدت الاجتماعات تقدمًا وتوافقًا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتفعيل بالبند الإنساني، فى اتفاق وقف إطلاق النار.