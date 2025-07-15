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اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية فى القاهرة لبحث آليات إدخال المساعدات إلى غزة

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اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية فى القاهرة لبحث آليات إدخال المساعدات إلى غزة

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القاهرة - سامية سيد - عقدت اجتماعات ثلاثية مصرية - قطرية - إسرائيلية، فى القاهرة، لمناقشة تفاصيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى آليات خروج المرضى وعودة العالقين، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية".

وشهدت الاجتماعات تقدمًا وتوافقًا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتفعيل بالبند الإنساني، فى اتفاق وقف إطلاق النار.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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