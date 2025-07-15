شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة نيجيرية: الشراكة الشاملة بين مصر ونيجيريا تعزز التجارة والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت صحيفة "ليدر شيب" النيجيرية، اليوم الثلاثاء، بالعلاقات الثنائية المتنامية بين مصر ونيجيريا، مسلطة الضوء على تصريحات السفير المصرى فى أبوجا محمد فؤاد، حول جنى ثمار الشراكة الشاملة التى تم توقيعها مؤخرًا بين البلدين، والتى ارتقت بالعلاقات الثنائية وعززت التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية وغيرها .

ونقلت الصحيفة عن السفير المصري محمد فؤاد، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 والتي تُعرف أيضًا باليوم الوطني لمصر في العاصمة أبوجا، إن الشراكة التي وُقعت في يناير 2025 بدأت بالفعل في "تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وهو أولوية لحكومتي البلدين، وفي هذا الصدد نفخر بالعديد من الشركات المصرية التي تنشط في نيجيريا منذ سنوات، في مجالات مثل البناء والطاقة والاتصالات، وتسهم في نمو الاقتصاد النيجيري وتوفير فرص العمل".

وأضاف السفير فؤاد: "من الطاقة والاتصالات والتجارة والبنية التحتية، إلى الزراعة والرعاية الصحية والتعليم، تمضي بلدانا بعزم على طريق بناء شراكة حديثة وطموحة ترتكز إلى القيم المشتركة والأهداف المتبادلة".

وأشار السفير إلى أن مصر ونيجيريا تدركان أهمية إعادة تعريف وتطوير علاقاتهما الثنائية لمواجهة التحديات والأولويات المشتركة الناشئة في وقت يشهد فيه العالم قدرًا كبيرًا من حالة عدم اليقين.

كما أبرزت الصحيفة تأكيد السفير المصري على أن الجولة الثالثة من المشاورات السياسية الثنائية بين البلدين، والتي عُقدت لأول مرة على مستوى وزيري الخارجية في القاهرة في يناير الماضي، شهدت مناقشة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره النيجيري يوسف توجار لعدد كبير من القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتوقيع البيان المشترك الذي رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة.

وأوضح فؤاد أن هذه الزيارة الوزارية شهدت أيضًا تنظيم منتدى الأعمال المصري-النيجيري تحت عنوان "شراكة مصر ونيجيريا: إطلاق الازدهار المشترك عبر التجارة والاستثمار".

وأكد السفير في تصريحاته أن الروابط التاريخية التي تجمع مصر ونيجيريا تعود إلى قرون طويلة، لافتًا إلى أن جامعة الأزهر الشريف الرائدة في القاهرة، والتي تأسست قبل بضعة قرون، خصصت جناحًا لاستقبال الطلاب القادمين من شمال نيجيريا.

وقال فؤاد: "أجيال من النيجيريين قصدت جامعة الأزهر العريقة طلبًا للعلم، واليوم يلتحق المئات من الطلاب النيجيريين بالجامعات المصرية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القادة الذين سيخدمون المجتمع النيجيري، ويعزز بلا شك الروابط بين بلدينا ويقوي علاقات الشعبين".

وتطرقت الصحيفة إلى إشادة السفير المصري بثورة 23 يوليو 1952 واصفًا إياها بأنها حدث مفصلي غيّر مسار الأمة، وأعاد للشعب المصري كرامته واستقلاله وأمله، مؤكدًا أنها أضفت أبعادًا جديدة على الدولة المصرية.

كما أبرز السفير رؤية "الجمهورية الجديدة" التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر شرعت في مسيرة طموحة من التنمية الشاملة والتحديث في مختلف القطاعات.

وأضاف فؤاد: "نبني مدنًا جديدة، نستثمر في الطاقة المستدامة، نوسع قاعدتنا الصناعية، ونعطي الأولوية للتعليم والرعاية الصحية، بهدف خلق مستقبل مزدهر وشامل لجميع المصريين.. اقتصادنا يتنوع، وبنيتنا التحتية تتطور بسرعة، والتزامنا بالاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي يظل راسخًا".

وختمت الصحيفة تقريرها بنقل إشادة السفير المصري بدعم نيجيريا لترشيح الأستاذ الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو في الانتخابات المقرر عقدها في أكتوبر 2025.

ونقلت عنه قوله: "يحظى الأستاذ الدكتور العناني بدعم كامل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والعديد من الدول التي أعلنت تأييدها له.. إن خبرته كأستاذ ووزير، واهتمامه بالحفاظ على التراث، وتطوير التعليم والعلوم، تجعله المرشح المثالي لهذا المنصب الرفيع".