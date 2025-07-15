شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء فى مختلف أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المواطنون غدًا الأربعاء 16 يوليو 2025، يومًا حارًا على معظم أنحاء الجمهورية، وسط ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث تشير التوقعات إلى زيادة الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية على أغلب المناطق.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تبلغ 37 درجة مئوية، مع إحساس أعلى بالحرارة يصل إلى 39 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى 32 درجة ومحسوسة 36 درجة.

أما في المناطق الجنوبية، فتبلغ درجة الحرارة العظمى في جنوب سيناء نحو 37 درجة، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 39 درجة، وتتصاعد إلى 41 درجة مئوية في جنوب الصعيد، مع شعور أكبر بالحرارة قد يصل إلى 42 درجة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة حتى يوم الجمعة المقبل، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خاصة في جنوب البلاد، التى قد تسجل ما بين 40 إلى 43 درجة مئوية.

وتُشير الهيئة أيضًا إلى فرص لسقوط أمطار رعدية مساء الأربعاء على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد، بما في ذلك أسوان، أبو سمبل، حلايب وشلاتين، وقد يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وتنصح الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، والالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة في ساعات الذروة، لتجنب آثار الإجهاد الحراري الناتج عن الطقس الحار والرطب.