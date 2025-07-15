شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات عصر التطور الرقمي.. تطبيق الهيئة الوطنية يحدد لجنتك بضغطة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة لتيسير مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيقًا إلكترونيًا مجانيًا يُمكن تحميله على الهواتف المحمولة بنظامي “أندرويد” و”آيفون”، يتيح للمواطنين الاستعلام الفوري عن مقر لجنتهم الانتخابية وأرقامهم بالكشوف، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 4 و5 أغسطس.

التطبيق الذي يحمل اسم “الهيئة الوطنية للانتخابات” متاح عبر متجر التطبيقات “Play Store” أو “App Store”، ويتيح للمواطن بعد تحميله إدخال رقمه القومي ورقم هاتفه المحمول، ليظهر له على الفور اسم المدرسة أو المقر الانتخابي، ورقم اللجنة الفرعية، وتاريخ التصويت.

كما يوفّر التطبيق خيارًا آخر للاستعلام عن لجنة شخص آخر، مما يسهل الأمر على كبار السن وأفراد الأسرة الواحدة. ومن المنتظر أن تُضاف بيانات الناخب التفصيلية مثل رقم الكشف والمسلسل داخل اللجنة قبل موعد التصويت أو في اليوم السابق له.

التطبيق الإلكتروني يأتي في إطار جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتبسيط إجراءات المشاركة في الانتخابات، وتقليل الزحام والاستفسارات، وتحفيز المواطنين على أداء واجبهم الوطني بسهولة وسرعة.



تطبيق الهيئة الوطنية يحدد لجنتك الانتخابية بضغطة زر واحدة (1)



تطبيق الهيئة الوطنية يحدد لجنتك الانتخابية بضغطة زر واحدة (2)



تطبيق الهيئة الوطنية يحدد لجنتك الانتخابية بضغطة زر واحدة (3)



تطبيق الهيئة الوطنية يحدد لجنتك الانتخابية بضغطة زر واحدة (4)