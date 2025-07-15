شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف المواد المطورة للعام الدراسى الجديد.. عربى وإنجليزى أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى ضوء تطوير المناهج تم التالى:

- تم تطوير كتب مادة اللغة العربية بدء من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي تحت مسمى كتاب اللغة العربية).

- تم تطوير كتب مادة التربية الدينية وتعديل عدد الفترات على النحو التالي:

1- الصفين الأول والثاني الابتدائي من فترة ونصف إلى فترتين ونصف.

- الصف الثالث الابتدائي من فترة واحدة إلى فترتين ونصف.

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من فترة واحدة إلى فترتين.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي من فترة واحدة الى فترة ونصف.

- تم تطوير كتب مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

- تم تطوير كتب مادة اللغة الإنجليزية.

- المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الثلاث الأولى من الحلقة الابتدائية هي اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية).

- المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الانجليزية - العلوم - الدراسات الاجتماعية) .

- تعديل عدد الفترات الخاصة بمادة متعدد التخصصات من ثلاث فترات الى فترتين وذلك بالصفوف الثلاث الأولى من الحلقة الابتدائية وهو نشاط يقوم بتدريسه أي من معلمي المواد المختلفة طبقاً لظروف كل مدرسة ورؤية مدير المدرسة.

- تم تضمين كتاب القيم واحترام الآخر ضمن المناهج المطورة التي سيتم تدريسها بدء من العام الدراسي الجديد٢٠٢٦/٢٠٢٥ وتم توزيع النصف فترة الخاصة به

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- يتم تقسيم الفصل بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بين نشاطي التربية الموسيقية والمهارات المهنية وكذلك يتم التقسيم بين الأنشطة بالحلقة الاعدادية.

- المهارات المهنية نشاط لا يضاف إلى المجموع.

- مادة التربية الفنية تعدل فترتها من فترة إلى نصف فترة بالحلقة الإعدادية.

- مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالصفوف الرابع والخامس والسادس تعدل من فترة إلى نصف فترة، علماً بأن مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال مادة دراسية ولا تضاف إلى المجموع.