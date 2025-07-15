شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غدًا الأربعاء يشهد ارتفاعًا طفيفًا فى الحرارة..ورطوبة على أغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

تشهد البلاد اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 16 يوليو وحتى الجمعة 18يوليو، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضمن خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عنها.

وأوضحت الهيئة أن الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، لتصل درجات الحرارة إلى ما بين 31 و32 درجة مئوية على السواحل الشمالية، و37 إلى 38 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تسجل 40 إلى 43 درجة مئوية بجنوب البلاد، مع استمرار نسب الرطوبة المرتفعة التي تزيد من الإحساس بالحرارة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن الرطوبة المرتفعة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بما يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات عن المعدلات المسجلة في الظل، مما يجعل الطقس أكثر حرارة خلال ساعات النهار، بينما يكون مائلاً للحرارة ليلاً خاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

كما حذر شاهين من تشكل الشبورة المائية صباحًا، في الفترة من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، ووسط سيناء.

وفيما يخص الأنشطة البحرية، من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من شواطئ السلوم ومطروح، بسرعة تتراوح بين 30 إلى 45 كم/ساعة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة، خاصة في المناطق الجنوبية، والإكثار من شرب السوائل للوقاية من الإجهاد الحراري.