شكرا لقرائتكم خبر عن المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات.. خارج المجموع لصفوف ابتدائي 2026 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع بـ العام الدراسى المقبل للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والمواد غير المضافة للمجموع كالتالي:



- المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الانجليزية - العلوم - الدراسات الاجتماعية.

- مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالصفوف الرابع والخامس والسادس تعدل من فترة إلى نصف فترة، علماً بأن مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال مادة دراسية ولا تضاف إلى المجموع - المهارات المهنية نشاط لا يضاف إلى المجموع.

- المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الثلاث الأولى من الحلقة الابتدائية هي اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية.